Rydzek deutscher Fahnenträger bei WM in Seefeld

Seefeld in Tirol (SID) - Kombinierer Johannes Rydzek ist bei der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Mittwochabend der Fahnenträger des Teams Deutschland. Dies gab der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt. Rydzek hatte bei der WM 2017 alle vier möglichen Goldmedaillen geholt und war zum Rekordweltmeister aufgestiegen.

Kann Rydzek der Star der kommenden WM werden? © SID

Bei der Eröffnungszeremonie in Seefeld, die den Auftakt zu den zwölftägigen Titelkämpfen der Skispringer, Skilangläufer und Kombinierer bildet, tritt ab 18.00 Uhr unter anderem Stargeiger David Garrett auf.