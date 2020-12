SG Flensburg-Handewitt holt Dänen Jakobsen

Köln (SID) - Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt legt bereits die Weichen für die kommende Saison. Der Tabellendritte verpflichtete den Dänen Emil Jakobsen, der einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschreibt. Das gab die SG am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige kommt vom dänischen Klub GOG Gudme und wird in Flensburg auf Linksaußen Magnus Jöndal ersetzen, der seine Karriere beenden wird.

"Ich bin sehr stolz, dass sich Emil für die SG und für unser Projekt entschieden hat", sagte SG-Cheftrainer Maik Machulla, "wir sind uns sicher, dass er perfekt in die Mannschaft und in unsere Philosophie hineinpasst. Er ist in seinem jungen Alter körperlich und technisch schon sehr weit, aber er hat noch unglaublich viel Potenzial."

Für Jakobsen geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. "Seit Jahren träume ich bereits davon, zur SG zu wechseln. Viele große dänische Spieler haben meine Position in der SG Geschichte geprägt, diese möchte ich nun erfolgreich fortführen", sagte der Nationalspieler.