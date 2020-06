SID-Kalenderblatt am 17. Juni: Halla trägt Winkler zum Olympiagold

Köln (SID) - Zwei, drei, vier Hindernisse noch, dann ist es geschafft. "Halla wischt über den Oxer, sie fliegt über den Steilsprung", ruft der junge TV-Reporter Hans-Heinrich Isenbart mit fast überschnappender Stimme in sein Mikrofon. Auch die Zuhörer am Radio bekommen die Dramatik dieser letzten Sekunden von Hannes Stein in die Wohnzimmer geliefert: "Halla lacht, sie lacht, als wüsste sie genau, um was es geht!"

Hans Günter Winkler in seinem Trophäenraum © SID

Es ist der 17. Juni 1956, und bei den Olympischen Reiterspielen in Stockholm geht es um die Medaillen. Hans Günter Winkler, bis heute der erfolgreichste deutsche Springreiter der Geschichte, verliert im ersten Umlauf am vorletzten Hindernis einen Steigbügel. Sein Schmerzensschrei erschüttert das Stadion, führungslos stolpert seine Stute Halla in das letzte Hindernis, ihr Reiter schafft es nicht mehr ohne Hilfe aus dem Sattel.

Die erste Diagnose lautet: Muskelfaserriss in der Bauchdecke. Winkler ist halb ohnmächtig vor Schmerz, aber der zweite Umlauf steht an, und schließlich geht es auch um die Mannschaftswertung. "HGW" lässt sich spritzen, schluckt Unmengen von Tabletten, kippt eine ganze Kanne Kaffee in sich hinein - Dopingkontrolleure gab es in jener Zeit noch nicht.

Winkler kann Halla nur noch über die Zügel lenken, die Hilfe durch Schenkeldruck ist wegen der rasenden Schmerzen unmöglich. Wie eine Puppe hängt er über dem Hals der Stute, die wie von unsichtbarer Hand gesteuert alle 14 Hindernisse fehlerfrei nimmt. Zweimal Gold für Deutschland - und bis in alle Ewigkeit ein Platz im Olymp für Pferd und Reiter.

Eine lebensgroße Statue von Halla, die so eigenwillig war, dass kein anderer mit ihr zurechtkam, steht vor der Verbandszentrale der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Warendorf, ihren Namen darf in Deutschland kein Turnierpferd mehr tragen. Halla stirbt im Mai 1979 mit 34 Jahren - und ganz bestimmt hat sie ihren "HGW" nach dessen Tod im Juli 2018 lachend im Walhalla der Reiter begrüßt.