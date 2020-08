SID-Kalenderblatt am 29. August: Erstes deutsches Davis-Cup-Finale

Köln (SID) - Von Boris Becker hatte noch niemand gehört, wie auch? Der spätere Tennisheld war an diesem denkwürdigen Wochenende im Spätsommer 1970 nicht einmal drei Jahre alt. Die Hoffnungsträger hießen Wilhelm Bungert und Christian Kuhnke, ein Sportartikelhändler aus Düsseldorf und ein Gerichtsreferendar aus Berlin. Die beiden Amateure stellten sich in Cleveland/Ohio der größten Herausforderung der damaligen Tenniswelt - dem Davis-Cup-Finale gegen die USA.

1970 stand Deutschland erstmals im Davis-Cup-Finale © SID

Jahre später, dank Boris Becker und Michael Stich, gewöhnten sich die Fans in Deutschland an Erfolge in dem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb. Zu Beginn der 70er Jahre grenzte ein Endspiel mit deutscher Beteiligung dagegen an eine sportliche Sensation, für die es eines "wohlbedachten Tricks" bedurfte, wie die spanische Tageszeitung A.B.C. etwas angesäuert schrieb.

Im Interzonenfinale im Düsseldorfer Rheinstadion waren Bungert und Kuhnke krasse Außenseiter gegen die Weltklassespieler Manuel Orantes und Manuel Santana. Nur ein schneller Belag konnte die iberischen Sandplatzspezialisten verunsichern. Nachdem der geplante Rasenplatz schon vor der Partie zertreten war, verlegten die Organisatoren in aller Eile einen Asphaltcourt. Bungert und Kuhnke nutzten die Gelegenheit und zogen mit 4:1 ins Finale ein.

Dort wartete vom 29. bis 31. August 1970 das Gastspiel beim Titelträger aus den USA, wieder auf Asphalt, doch diesmal ohne den Überraschungseffekt und letztlich auch ohne Erfolg. Beim 0:5 holte Kuhnke im bedeutungslosen letzten Einzel gegen den Ausnahmespieler Arthur Ashe die einzigen Sätze für die Gäste. Für den Deutschen Tennis Bund (DTB) war die Reise trotzdem ein Erfolg - auch finanziell.

Auf die Sternstunden im Davis Cup musste der Verband nicht mehr lange warten. 1985 stand ein deutsches Team erneut im Finale, diesmal schon mit dem jungen Leimener Boris Becker an der Spitze. 1988, 1989 und 1993 gewann Deutschland die Trophäe. Wilhelm Bungert und Christian Kuhnke hatten 1970 die Sehnsucht geschürt.