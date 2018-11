SID-Stichwort: Tiebreak (bei der Schach-WM)

London (SID) - Zwölfmal saßen sich Titelverteidiger Magnus Carlsen und sein US-Herausforderer Fabiano Caruana bei der Schach-WM in London am Brett gegenüber. Alle zwölf Partien endeten Remis. Damit fällt am Mittwoch die Entscheidung im Tiebreak.

Tiebreak im Duell zwischen Carlsen (r.) und Caruana © SID

Gespielt werden zunächst vier Partien im sogenannten Schnellschach. Jeder Spieler erhält 25 Minuten Bedenkzeit sowie zusätzlich zehn Bonus-Sekunden nach jedem Zug. Ein Sieg gibt wie immer einen Punkt, bei Remis erhalten beide Spieler jeweils 0,5 Zähler. Das Eröffnungsrecht wechselt, wobei das Los ergeben hat, dass Carlsen zunächst die weißen Steine führt.

Steht es anschließend Unentschieden, beginnt eine Serie von Blitzschach-Partien. Dabei haben beide Spieler nur noch fünf Minuten Bedenkzeit, drei Sekunden Zeitgutschrift gibt es pro Zug. Gespielt werden jeweils zwei Partien und maximal fünf solcher Doppelpacks.

Ist die WM anschließend noch immer nicht entschieden, kommt es zu einer sogenannten "Armageddon"-Partie. Das Eröffnungsrecht wird erneut ausgelost, wobei der Spieler mit den weißen Figuren fünf, sein Gegner vier Minuten Bedenkzeit hat. Bei einem Remis ist der Spieler mit Schwarz Weltmeister.