SID-Trainerumfrage: Köln und HSV für alle die Favoriten

Köln (SID) - Alle Trainer der 2. Fußball-Bundesliga sehen die prominenten Bundesliga-Absteiger Hamburger SV und 1. FC Köln in der Favoritenrolle für den Aufstieg in der am Freitag startenden Saison. Das ergab eine Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) unter den 18 Zweitliga-Trainern.

Markus Anfang und seine Kölner sind Aufstiegsfavoriten © SID

"Es liegt in der Natur der Sache, dass die Absteiger aus der Bundesliga die Favoritenrolle inne haben", sagt FC-Trainer Markus Anfang. Christian Titz vom HSV pflichtet bei: "Nach dem Abstieg wissen wir, dass wir mit Köln die Favoriten-Rolle zugetragen bekommen."

Hinter dem HSV und dem FC werden dem FC Ingolstadt und Union Berlin die besten Chancen für die oberen Plätze zugerechnet.