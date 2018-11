SPD: Bund fördert Sport 2019 mit 234 Millionen Euro

Berlin (SID) - Der deutsche Sport kann sich für 2019 über einen deutlichen Mittelaufwuchs freuen - alle Wünsche wurden allerdings nicht erfüllt. Die Förderung werde im kommenden Jahr auf rund 234 Millionen Euro steigen. Das verkündete SPD-Haushälter Martin Gerster im Anschluss an die entscheidende Bereinigungssitzung in der Nacht zu Freitag.

234 Millionen Euro Förderung für den deutschen Sport © SID

Anfang 2018 hatte der Haushalt noch bei 165 Millionen Euro gelegen. "Unterm Strich ist das ein gutes Ergebnis für den Sport", sagte Gerster dem SID. Allerdings war im Vorfeld auch über eine Erhöhung von 60 bis 80 Millionen spekuliert worden, um die Reform zur Förderung des Spitzensports in Deutschland abzusichern.

188 Millionen Euro gibt der Bund derzeit pro Jahr für den Spitzensport aus. Mit dem Regierungsentwurf kamen 6,9 Millionen Euro hinzu, weitere 39,7 Millionen Euro wurden in der nächtlichen Bereinigungssitzung bewilligt.

Die Ski-WM 2021 in Oberstdorf erhält im kommenden Jahr 7,3 Millionen Euro und soll insgesamt mit 17 Millionen Euro unterstützt werden. Der unabhängig vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) arbeitende Verein Athleten Deutschland bekommt 450.000 Euro.

Für die Austragung der Special Olympics 2023, der Olympischen Spiele für Sportler mit geistiger Behinderung, zahlt der Bund in diesem Jahr 360.000 Euro. Sollte Berlin am Dienstag den Zuschlag für die Austragung in fünf Jahren erhalten, gibt der Bund für das Event bis zum Jahr 2024 insgesamt 35 Millionen Euro aus.