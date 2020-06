Sabally-Debüt naht: WNBA plant Saisonstart Ende Juli

Köln (SID) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally könnte noch in diesem Sommer ihr Debüt in der WNBA feiern. Die US-Profiliga stellte am Montag ihren Plan für die kommende Spielzeit vor. Ende Juli soll die reguläre Saison mit 22 Spieltagen beginnen, die Spielergewerkschaft hat bereits zugestimmt.

Sabally gibt wohl bald ihr WNBA-Debüt © SID

Ursprünglich sollte es bereits am 15. Mai losgehen, der Start wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Liga und die Gewerkschaft einigten sich zudem darauf, dass die Spielerinnen ihr volles Gehalt bekommen, obwohl ursprünglich 36 Hauptrundenpartien pro Team geplant waren.

Der Vertrag mit der IMG Academy in Bradenton/Florida als Austragungsort müsse nur noch finalisiert werden, so die WNBA. In den ersten beiden Play-off-Runden wird es jeweils ein K.o.-Spiel geben, das Halbfinale und das Finale werden im Modus best-of-five ausgetragen.

Die 21-jährige Berlinerin Sabally war beim Draft im April an zweiter Stelle von den Dallas Wings ausgewählt worden. Luisa Geiselsöder und Leonie Fiebich, die ebenfalls bei der Talentevergabe gezogen wurden, entschieden sich im Gegensatz zu Sabally, erst 2021 in der WNBA anzutreten.

Geiselsöder wird zunächst für Landerneau Bretagne Basket in Frankreich auflaufen, Fiebich auch die kommende Saison für Rekordmeister TSV Wasserburg in der Bundesliga spielen.