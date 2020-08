Sabally mit zweiter Niederlage in der WNBA

Berlin (SID) - Deutschlands Basketball-Hoffnung Satou Sabally hat ihre zweite Niederlage in der US-Profiliga WNBA kassiert und konnte dabei ihre jüngste Top-Performance nicht wiederholen. Gegen die Las Vegas Aces verloren Sabally und die Dallas Wings am Sonntag (Ortszeit) mit 70:79. Sabally, die davor mit einem Double-Double gegen Indiana Fever geglänzt hatte, kam in ihrem vierten WNBA-Spiel auf zehn Punkte und sechs Rebounds.

Niederlage für Satou Sabally und die Dallas Wings © SID

Besonders ihre Wurfquote ließ zu wünschen übrig, die 22-Jährige traf nur drei von zehn Versuchen aus dem Feld. Dabei verwandelte sie keinen ihrer vier Würfe von der Dreierlinie.

"Ich muss einfach weiter werfen", sagte Sabally. Am vergangenen Freitag hatte sie bei ihrer bisher besten Leistung mit 23 Punkten und 17 Rebounds gegen Fever überragt. Nach der Partie gegen Las Vegas stehen die Wings in der WNBA-Blase in Bradenton/Florida nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen aus vier Spielen.