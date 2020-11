Sabitzer: Fußballer "sind Puppen, die ausführen müssen"

Köln (SID) - Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer vom Bundesligisten RB Leipzig hält die Austragung von Fußball-Länderspielen in der zweiten Pandemie-Welle für unverantwortlich. "Aber im Endeffekt sind wir Puppen, die ausführen müssen. Alles andere liegt nicht in unserer Hand", sagte der RB-Kapitän am Tag nach dem 3:0 im Test in Luxemburg.

Marcel Sabitzer ist neuer Kapitän von RB Leipzig © SID

"Wenn man sich die Lage in ganz Europa anschaut, ist es schon fragwürdig, warum solche Sachen durchgeführt werden", sagte Sabitzer am Donnerstag in Wien. "Viele Leute reisen aus verschiedenen Ländern an und spielen gegen Nationen, bei denen das Gleiche passiert. Deshalb ist es schon zu hinterfragen, ob das Sinn macht."

Sabitzer selbst war von einer Absage aller Länderspiele in Europa ausgegangen: "Die Lage ist nicht ohne, die Zahlen sind in jedem Land stark ansteigend. Deshalb dachte ich, dass es vielleicht nicht so weit kommt."

Österreich spielt in Wien seine Nations-League-Duelle mit Norwegen am Sonntag und Nordirland am Mittwoch.