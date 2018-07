Sachsenring: Öttl am Freitag Trainingsschnellster

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Philipp Öttl ist beim Großen Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring ein Auftakt nach Maß gelungen. Der 22-Jährige aus Ainring fuhr am Freitag Trainingsbestzeit in der Moto3-Klasse, in 1:26,938 Minuten lag der KTM-Pilot knapp vor dem Italiener Tony Arbolino (Honda/1:26,980).

Öttl lieferte im Training am Freitag die Bestzeit © SID

"Freitags waren wir bis jetzt immer schnell, Samstag ist interessant", sagte Öttl. Wenn es auch im Qualifying laufen sollte, "wird das Rennen gut. Ich bin so weit zufrieden. Es hat gut hingehauen."

Öttl, der Anfang Mai in Jerez/Spanien seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert hatte, war zuletzt dreimal nacheinander an den Punkterängen vorbeigefahren.