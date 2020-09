Sagan: "Achtes Grünes Trikot? Macht keinen Unterschied!"

Grenoble (SID) - Rekordgewinner Peter Sagan sieht den Kampf um den erneuten Sieg in der Punktewertung der Tour de France ganz entspannt. "Ich habe keinen Druck. Ich habe schon sieben Grüne Trikots. Ob ich ein achtes gewinne, macht keinen Unterschied. Das ist nur eine Sache der Zahlen", sagte der slowakische Star des deutschen Bora-hansgrohe-Teams in seiner unnachahmlichen Art am Ruhetag der 107. Frankreich-Rundfahrt.

Rekordgewinner Peter Sagan © SID

In der Punktewertung liegt der dreimalige Weltmeister mit 224 Punkten hinter dem Iren Sam Bennett (269) auf Platz zwei. Ob er angesichts des Rückstands die Punktevergabe auf den kommenden schweren Etappen schon einmal durchgerechnet habe? "Die Medien rechnen viel mehr als ich", sagte der 30-Jährige: "Heute ist Ruhetag, da will ich Ruhe haben. Und nicht rechnen. Aber wir haben schon unsere Taktik für die nächsten Tage."

Sagan hat in dieser Saison noch keinen Sieg gefeiert, dementsprechend ging er auch bei der Tour leer aus. "Ich bin nicht enttäuscht. Jedes Jahr ist anders, ich hatte meine Chancen, aber auch ein paar Mal Pech", sagte er: "Ich denke, die Tour war nicht super gut für das Team, aber insgesamt war es okay."