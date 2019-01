Saier bestätigt: Freiburger Grifo darf nicht gegen Hoffenheim spielen

Freiburg (SID) - Der italienische Fußball-Nationalspieler Vincenzo Grifo darf am Samstag im Bundesliga-Spiel des SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) nicht auflaufen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde in der Winterpause von der TSG an den SC ausgeliehen. Durch eine Klausel im Leihvertrag ist Grifo "gesperrt".

Vincenzo Grifo ist gegen die TSG gesperrt © SID

"Hoffenheim hat auf diese Regelung bestanden, es war Teil der Leihbedingungen. Vince wird daher gegen Hoffenheim nicht im Aufgebot sein", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier dem kicker.

Grifo, der auch schon vor der laufenden Saison bei beiden Klubs unter Vertrag stand, ist bis zum Saisonende von den Kraichgauern an die Breisgauer ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzt der SC nicht.