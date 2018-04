Saison-Aus für Bielefelds Behrendt

Bielefeld (SID) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld muss im Saisonendspurt auf Innenverteidiger Brian Behrendt verzichten. Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilten, hat der 26-Jährige am Ostersonntag gegen Holstein Kiel (1:1) einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Behrendt (r.) fehlt Arminia bis Saisonende © SID

Behrendt hatte die Arminia in der 21. Minute in Führung gebracht, nach 68 Minuten musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In dieser Saison bestritt der Verteidiger 19 Partien für die Bielefelder.