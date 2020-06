Saison-Aus für Paderborner Kapitän Strohdiek

Köln (SID) - Der künftige Fußball-Zweitligist SC Paderborn muss in seinen verbleibenden zwei Bundesliga-Partien auf Kapitän Christian Strohdiek verzichten. Der Innenverteidiger zog sich am Dienstag beim 0:1 bei Union Berlin, das den Abstieg der Ostwestfalen besiegelt hatte, einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und kann in der laufenden Spielzeit nicht mehr auf dem Rasen mitwirken.

Strohdiek fällt in den letzten beiden Partien aus © SID

Am 33. Spieltag empfängt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart Europapokalanwärter Borussia Mönchengladbach, in der letzten Runde steht das Duell bei Eintracht Frankfurt an.