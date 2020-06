Saison für Gladbachs Thuram beendet - OP droht

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss für den Rest der Spielzeit auf Torjäger Marcus Thuram verzichten. "Für Marcus ist die Saison gelaufen. Wir reden mittlerweile sogar über eine mögliche Operation", sagte Trainer Marco Rose nach dem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg (3:0).

Marcus Thuram fällt für den Rest der Saison aus © SID

Thuram hatte sich am Wochenende im Spiel bei Bayern München (1:2) am Knöchel verletzt. Auch Sturmkollege Alassane Plea wird am Samstag im Auswärtsspiel beim SC Paderborn noch fehlen. "Bei ihm wird es schwierig. Für Samstag sehe ich fast gar keine Chance", sagt Rose. Zudem habe Raffael einen Trainingsversuch abbrechen müssen.