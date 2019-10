Saison für NFL-Star Watt vorbei: "So brutal"

Köln (SID) - Zum dritten Mal in vier Jahren ist für NFL-Star J.J. Watt die Saison in der US-Football-Profiliga wegen einer Verletzung früh vorbei. "Dieses Spiel kann so schön und so brutal sein", schrieb der Defensive End der Houston Texans nach dem Spiel gegen die Oakland Raiders (27:24) bei Twitter und verkündete sein Aus zur Halbzeit der Hauptrunde.

J.J. Watt fehlt den Texans bis zum Saisonende © SID

Watt, fünfmaliger Pro-Bowler, verletzte sich an der Brustmuskulatur und wurde nach Klubangaben für eine MRT-Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Diagnose gaben die Texans bislang nicht bekannt.

In seinen ersten fünf NFL-Spielzeiten hatte Watt keine einzige Partie verpasst, doch bereits 2016/17 und 2017/18 war jeweils frühzeitig Schluss. "Ich bin total enttäuscht, dass ich die Saison nicht zu Ende spielen kann", so Watt. Vor dem achten Spieltag war der 30-Jährige mit 20 Quarterback-Hits die Nummer eins der Liga gewesen.