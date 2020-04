Saison in Tadschikistan gestartet - auch in Weißrussland und Burundi rollt der Ball

Duschanbe (SID) - Trotz der Coronakrise rollt in Tadschikistan seit Samstag wieder der Ball. Während an Fußball in großen Teilen der Welt nicht zu denken ist, läutete das Super-Cup-Spiel zwischen Serienmeister FC Istiklol und dem FC Khujand die neue Spielzeit im zentralasiatischen Staat ein. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewann Istiklol nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1 (0:1).

Trotz Coronakrise: Tadschikistan startet neue Saison © SID

Tadschikistan ist einer von nur zwei ehemaligen Sowjetstaaten, die bislang keinen einzigen Fall des Coronavirus gemeldet haben. Turkmenistan, das ebenfalls noch keinen Coronafall offiziell bestätigte, hat hingegen bereits die Unterbrechung seiner heimischen Liga angekündigt. Der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow hatte sich am Samstag in den staatlichen Medien erstmals zur Corona-Pandemie geäußert.

Außer in Turkmenistan wurde am Samstag auch weiterhin in Weißrussland gekickt. Die nationale Liga, die trotz der Coronakrise vor zwei Wochen plangemäß in die neue Saison gestartet war, trug ihren 3. Spieltag aus. Erlaubt waren, wie auch in den beiden vorherigen Spieltagen, Fans auf den Tribünen.

Außerdem wurde auch auf dem afrikanischen Kontinent Fußball gespielt. Im ostafrikanischen Binnenstaat Burundi fanden drei Partien in der Primus League statt. Unter anderem trotze der Tabellenzwölfte Kayanza dem Fünften Flambeau du Centre ein 1:1 (0:0) ab.