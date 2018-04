Saison- und WM-Aus für Oxlade-Chamberlain

Liverpool (SID) - Schock für den FC Liverpool und die englische Fußball-Nationalmannschaft: Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain hat sich am Dienstag beim 5:2 (2:0)-Erfolg der Reds im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen AS Rom eine schwere Bänderverletzung im Knie zugezogen. Wie Liverpool am Mittwochabend mitteilte, wird der 24-Jährige aufgrund der Blessur monatelang ausfallen und damit auch die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) verpassen.

Oxlade-Chamberlain fällt bis auf Weiteres verletzt aus © SID

"Das sieht gar nicht gut aus. Das wird in der Saison nichts mehr. Eine Katastrophe", hatte der deutsche Teammanager Jürgen Klopp nach dem Spiel bei Sky gesagt. Oxlade-Chamberlain hatte die Verletzung in der Frühphase der Partie bei einem Zweikampf mit Aleksandar Kolarov erlitten. In der 18. Minute wurde er ausgewechselt.