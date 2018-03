Saisonabschluss: DEB-Frauen spielen gegen Ungarn und Frankreich

Köln (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen treffen zum Saisonabschluss auf Ungarn und Frankreich. Das Länderspiel gegen die Ungarinnen findet am 31. März (17.00 Uhr) in Memmingen statt, mit Gastgeber Frankreich misst sich das Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker am 2. April (19.00) und 3. April (12.00) zweimal in Besancon.

Die Mannschaft von Hinterstocker unterlag Schweden © SID

Neben der zuletzt verletzten Manuel Anwander kehren auch die in USA spielenden Laura Kluge, Tabea Botthof und Lena Düsterhöft in die Mannschaft zurück. "Wir wollen zum Saisonabschluss noch mal drei gute Spiele abliefern, höchste Priorität hat dabei das Toreschießen", sagte Hinterstocker.