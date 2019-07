Saisonaus für Hürdensprinterin Dutkiewicz

Köln (SID) - Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) muss die Saison verletzungsbedingt beenden und verpasst damit die WM in Doha (27. September bis 6. Oktober). Die Vize-Europameisterin und WM-Dritte zog sich beim Diamond-League-Meeting in Monaco in der vergangenen Woche eine Muskelverletzung beim Aufwärmen zu. "Ich bin davon überzeugt, dass ich diese Auszeit brauche, um im nächsten Jahr, im Jahr der Olympischen Spiele, in Topform auf der Bahn zu stehen", schrieb die 27-Jährige in den Sozialen Medien.

Pamela Dutkiewicz zog sich eine Muskelverletzung zu © SID

Dutkiewicz hatte erst vor knapp vier Wochen bei ihrem Comeback die WM-Norm über 100 m Hürden geknackt. Den Saisonstart hatte sie aufgrund von muskulären Problemen verschoben.