Saisonaus für Skispringerin Ernst nach Kreuzbandriss

Köln (SID) - Skispringerin Gianina Ernst (Oberstdorf) hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für den Rest der Saison aus. Wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte, zog sich die 19-Jährige die Verletzung beim Continental-Cup-Springen in Notodden/Norwegen am vergangenen Wochenende zu.

Verletzt: Gianina Ernst erlitt einen Kreuzbandriss © SID

"Ich bin bei der Landung durch ein Verschneiden der Ski gestürzt. Ich hatte Schmerzen, das Beugen und Strecken war sofort eingeschränkt, und mir war klar, dass ich mich verletzt hatte", sagte Ernst: "Ich hoffe jetzt, dass die Operation bald und gut verlaufen wird, danach arbeite ich mich in der Rehabilitation zurück."

Ernst hatte Ende 2013 mit 14 Jahren bei ihrem ersten Weltcupspringen als Zweite sogleich einen Podestplatz belegt. Als 15-Jährige nahm sie 2014 an Olympia in Sotschi teilgenommen und war jüngste Starterin der Winterspiele. Zur Saison 2018/19 schaffte es Ernst nicht ins deutsche Weltcup-Team.