Saisonbestwert: 1,18 Millionen sehen Doppelpass bei Sport1

München (SID) - Saisonbestwert für den Fußball-Talk Doppelpass bei Sport1: Die Gesprächsrunde nach dem 3:3 zwischen Rekordmeister Bayern München und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verfolgten im Schnitt am Sonntag 1,18 Millionen Zuschauer. In der Spitze schalteten sogar 1,37 Millionen Zuschauer ein. Bei den Zuschauern insgesamt lag der Marktanteil bei 8,8 Prozent, in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre verfolgten 13,1 Prozent die Talkrunde.

Nach Bayern gegen Düsseldorf: Doppelpass mit Bestwert © SID

In der abgelaufenen Spielzeit 2017/18 verfolgten im Schnitt eine Million Zuschauer den Fußball-Talk auf Sport1.