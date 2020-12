Saisonstart im Eishockey: DEG siegt im Geisterderby

Köln (SID) - Mit dem ersten Geisterspiel ihrer Geschichte in der größten Arena Europas ist die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in die verkürzte Corona-Spielzeit gestartet. 284 Tage nach dem Abbruch der Vorsaison siegte die Düsseldorfer EG im 228. rheinischen Derby bei den Kölner Haien 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und eröffnete die Jagd auf den 100. deutschen Meistertitel.

Köln unterliegt im Derby der Düsseldorfer EG © SID

Alexander Karachun (10.), Charlie Jahnke (33.), Alexander Barta (41.) und Eugen Alanov (47.) brachten die DEG in der leeren Lanxess Arena mit 4:2 in Führung. Für die Kölner, erst seit zwei Wochen im Training, trafen in der regulären Spielzeit Frederik Tiffels (4.), James Sheppard (38.) und Jonathan Matsumoto (58. und 60.). Für die Entscheidung sorgte Jahnke im Penalytschießen.

Zweimal hatte die DEL ihren Saisonstart verschoben, weil sie ohne Zuschauereinnahmen keine wirtschaftliche Perspektive sah. Vor allem da die Spieler auf bis zu 60 Prozent ihres Gehalts verzichteten, rangen sich die 14 Klubs zum Spielbetrieb durch. Die Budgets wurden fast um die Hälfte gekürzt.

Gespielt wird in zwei regionalen Gruppen, um die Reisekosten und die Gefahr von Ansteckungen zu verringern. Statt 52 Spielen kommt jeder Klub im Idealfall auf 38 Partien, wenn wegen Coronafällen Spielabsagen ausbleiben. Die Play-offs werden nicht wie üblich im Modus "best of seven", sondern in maximal drei Begegnungen pro Runde ausgetragen.