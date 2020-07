Saisonstart in der MLB: Virologe Fauci wirft First Pitch

Los Angeles (SID) - Vor dem Auftaktspiel von World-Series-Gewinner Washington Nationals in der Major League Baseball (MLB) wird der renommierte US-Virologe Anthony Fauci (79) den First Pitch werfen. Das gab der Titelverteidiger am Montag (Ortszeit) bekannt.

Anthony Fauci wirft beim MLB-Auftakt den First Pitch © SID

Die Nationals treten in der Nacht zu Freitag gegen Rekordmeister New York Yankees an. Die Spielzeit in der MLB beginnt wegen der Corona-Pandemie verspätet und wird verkürzt durchgeführt. In der Hauptrunde werden nur 60 statt der ursprünglich vorgesehenen 162 Partien ausgespielt.

"Dr. Fauci war während der Corona-Pandemie und seiner bemerkenswerten Laufbahn ein echter Champion für unser Land. Da passt es, dass wir ihn beim Start in unsere Titelverteidigung würdigen", sagte ein Sprecher der Washington Nationals. Fauci ist die wichtigste Stimme in den USA, wenn es um das Gesundheitswesen und die Herausforderungen in der Coronakrise geht.

Im zweiten Spiel des Tages treffen die Los Angeles Dodgers und die San Francisco Giants aufeinander. Der restlichen Teams absolvieren einen Tag später den Saisonauftakt. Der Berliner Max Kepler spielt mit den Minnesota Twins bei den Chicago White Sox.