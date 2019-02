Sala: Behörden starten Unterwasser-Suche

Cardiff (SID) - Die Suche nach dem vermissten Fußballprofi Emiliano Sala wird mit einem Spezialschiff unter Wasser fortgesetzt. Nach Angaben der für Flugunfälle zuständigen britischen Behörde AAIB ist das Spezialschiff "Geo Ocean III" am Sonntagmorgen eingetroffen.

Suche nach Emiliano Sala wird unter Wasser fortgesetzt © SID

Das mit Sonargeräten ausgestattete Schiff soll den Meeresboden nach dem Flugzeug absuchen. Zusätzlich wird noch ein privat finanziertes Schiff eingesetzt. Laut AAIB ist ein dreitägiger Sucheinsatz des Spezialschiffes geplant, die Suche des Privatschiffes hingegen soll weitergehen, "bis das Flugzeug lokalisiert ist", teilte die AAIB mit.

Sala war für eine Klub-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Nantes verpflichtet worden. Auf der Reise zu seinem neuen Arbeitgeber stürzte der 28-Jährige am Abend des 21. Januar in einem Kleinflugzeug mutmaßlich in den Ärmelkanal. Die Suche nach ihm verlief bislang ergebnislos. Am vergangenen Dienstag hatte Cardiff vor dem Auswärtsspiel beim FC Arsenal (1:2) des Stürmers gedacht.

Bereits am Mittwoch waren zwei Sitzkissen an der französischen Küste angespült worden, die zum verschwundenen Flugzeug gehören sollen.