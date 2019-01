Sala verschickte Sprachnachricht: "Ich habe solche Angst" - Suche fortgesetzt

Cardiff (SID) - Der vermutlich über dem Ärmelkanal abgestürzte Fußballprofi Emiliano Sala hat in einer Sprachnachricht während des Flugs seine Angst vor einer Katastrophe geäußert. "Ich bin in einem Flugzeug, das aussieht, als würde es auseinanderfallen, und ich bin auf dem Weg nach Cardiff", sagte der Argentinier in der Whatsapp-Nachricht, die er an Freunde und Verwandte verschickte.

Fans des FC Nantes legen Blumen für Sala nieder © SID

Salas Vater Horacio bestätigte der Zeitung Clarin die Authentizität der Aufnahme, in der es weiter heißt: "Wenn Ihr in anderthalb Stunden nichts von mir hört: Ich weiß nicht, ob die jemanden schicken, sie werden mich ohnehin nicht finden. Papa, ich habe solche Angst." Im Hintergrund sind Motorengeräusche zu hören.

Das Kleinflugzeug war am Montagabend auf dem Flug von Nantes nach Cardiff rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey verschwunden. Es wird vermutet, dass die Maschine in den Ärmelkanal gestürzt ist. Die Wassertemperatur beträgt derzeit nur rund zehn Grad. Suchaktionen in der Nacht zu Dienstag und am darauffolgenden Tag blieben erfolglos. "Wenn sie auf dem Wasser gelandet sind, stehen die Überlebenschancen leider schlecht", teilte die Polizei der britischen Kanalinsel Guernsey mit.

Am Mittwochvormittag wurde die Suche mit zwei Flugzeugen fortgesetzt. "Sie werden ein Gebiet untersuchen, in der es die größte Wahrscheinlichkeit gibt, etwas zu finden", twitterte die Polizei. Dabei würden die Gezeiten und das Wetter seit dem Verschwinden beachtet werden.

Die Polizei skizzierte vier mögliche Szenarien: Entweder sei das Flugzeug auf dem Wasser gelandet und die Insassen hätten es auf das Rettungsboot geschafft, welches definitiv an Bord gewesen sei. Oder sie könnten von einem vorbeifahrenden Schiff aufgelesen worden sein. Außerdem würden noch die Möglichkeiten bestehen, dass sie woanders gelandet wären und noch keinen Kontakt hergestellt hätten bzw. das Flugzeug beim Kontakt mit dem Wasser zerstört wurde.

Der 28 Jahre alte Stürmer Sala hatte am vergangenen Samstag seinen Wechsel vom französischen Erstligisten FC Nantes, für den er in 19 Spielen zwölfmal traf, zu Cardiff City in die englische Premier League perfekt gemacht. Die Waliser sollen eine Klub-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro bezahlt haben.