Salihamidzic: FC Bayern hat "die Kurve gekriegt"

München (SID) - Hasan Salihamidzic sieht die turbulenten Wochen beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München als überstanden an. "Ich bin sehr zufrieden, wir haben richtig die Kurve gekriegt", sagte der Sportdirektor am Montag bei fcb.tv. So wie zuletzt etwa gegen Hannover 96 (4:0) "stellt man sich Fußball von Bayern München vor", ergänzte der 41-Jährige.

Hasan Salihamidzic bekräftigt den Abschied Riberys © SID

Von der erfolgreichen Titelverteidigung zu sprechen, wäre angesichts von neun Punkten Rückstand auf Herbstmeister Borussia Dortmund allerdings "vermessen", meinte Salihamidzic: "Das ist viel, zu viel im Moment." Dortmund spiele eine "sehr gute Saison, sie haben eine Mannschaft, die es verstanden hat, oben zu bleiben. Wir müssen die Spiele gewinnen und auf einen Ausrutscher warten".

Gegen RB Leipzig am Mittwoch (20.30 Uhr) und am Samstag (18.30 Uhr) bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt warteten noch "schwere Spiele" und Gegner, "die im Moment gut drauf sind", sagte Salihamidzic: "Wir wollen weiter siegen, aber Leipzig ist wirklich eine gute Mannschaft, die allerdings auch Licht und Schatten hat."