Salt Lake City, Sapporo und Barcelona mit Interesse an Winterspielen 2030

Lausanne (SID) - Die drei Städte Salt Lake City (USA), Sapporo (Japan) und Barcelona (Spanien) haben Interesse an einer Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2030 signalisiert. Das teilte Octavian Morariu, Vorsitzender der zuständigen Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), am Freitag in Lausanne mit.

Wer trägt die Olympischen Winterspiele 2030 aus? © SID

In Salt Lake City fanden bereits 2002 die Winterspiele statt, Sapporo war 1972 Gastgeberstadt. Barcelona, das zusammen mit der Pyrenäen-Region die Spiele ausrichten will, war 1992 Ort der Sommerspiele.

In zwei Jahren finden die Winterspiele in Peking statt, 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (Italien). Wann über den Gastgeber der Spiele 2030 entschieden wird, steht noch nicht fest.