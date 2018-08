Sam trifft und fliegt: Bochum feiert ersten Sieg

Duisburg (SID) - Geheimfavorit VfL Bochum hat im kleinen Ruhrpott-Derby seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gewann beim MSV Duisburg am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:0 (0:0) und darf den Blick nach ihrer Auftaktniederlage gegen den 1. FC Köln wieder nach oben richten. Der MSV bleibt hingegen punkt- und torlos.

Der VfL Bochum feiert den ersten Saisonsieg © SID

Ein unberechtigter Freistoß des Ex-Nationalspielers Sidney Sam (55.) brachte die zunächst unauffälligeren Bochumer nach vorn, der eingewechselte Silvere Ganvoula (64.) baute die Gäste-Führung per Kopf aus. Torschütze Sam flog anschließend in dem immer hitziger werdenden Duell nach einer Tätlichkeit gegen Andreas Wiegel mit Rot vom Platz (67.).

"Wir haben ein paar Situationen glücklich überstanden. In der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich besser und gefährlicher. Da hatten wir einen viel besseren Zugriff", sagte Dutt bei Sky.

Der MSV kreierte in der Offensive zwar mehr Chancen, blieb dabei aber viel zu ungefährlich. Nach der ruhigen Anfangsphase weckte Duisburgs Stanislav Iljutcenko die 20.541 Zuschauer mit dem ersten Abschluss auf (17.).

Die Gastgeber blieben das aktivere Team, agierten wie die Bochumer aber zu ungenau. Boris Tashchy (24., 48.) und Moritz Stoppelkamp (38., 39.) vergaben weitere MSV-Chancen.

Sams Freistoß durch die Duisburger Abwehrmauer brachte den VfL in Führung. In Unterzahl erhöhte der MSV noch einmal den Druck, es mangelte aber an Durchschlagskraft in der Offensive.