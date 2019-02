Sammer: Reus für BVB unersetzlich

Köln (SID) - Borussia Dortmunds Berater Matthias Sammer sieht Marco Reus als unersetzlich für den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga an. "Wenn sie diesen Typus verlieren, haben sie keinen spielerischen Ersatz und auch keinen Ersatz vom Typus her", sagte der Europameister von 1996 bei Eurosport vor dem Ligaspiel beim FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr/Eurosport-Player).

Reus sei "der Kapitän, er wurde von allen gelobt, er hat noch einmal eine Entwicklung als Persönlichkeit genommen, die man ihm gar nicht zugetraut hätte". Daher, so Sammer, sei er "für diese Mannschaft elementar wichtig".

Reus hatte zuletzt drei Wochen lang wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt. Der BVB rutschte mit fünf Spielen ohne Sieg in eine kleine Krise, aus der er sich (noch ohne Reus) erst mit einem 3:2 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende befreite. In Augsburg steht Reus vor der Rückkehr in den Kader.

Der 29-Jährige, der in seinen 27 Saison-Pflichtspielen 17 Tore erzielte und zehn weitere vorbereitete, wird die Offensive beleben, da ist sich Sammer sicher. "Die Statistiken können alle nachlesen: im Spiel nach vorne, der Geschwindigkeit, in den Tiefenläufen, dabei, Räume zu schaffen", sagte er. "Marco Reus hat aber auch unglaublich gut gegen den Ball gefallen, wo er neue Instinkte entwickelt hat."