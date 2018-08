Sammer sorgt sich um den deutschen Fußball

Köln (SID) - Ex-Nationalspieler Matthias Sammer sorgt sich um den deutschen Fußball. "Wir müssen mehr als kritisch mit der Liga umgehen", sagte Sammer im kicker-Interview und fügte an. "Wir müssen wieder die Qualität und die Mentalität, siegreich sein zu wollen, in den Mittelpunkt stellen. Was aktuell geboten wird, ist nicht ausreichend."

Durchblutungsstörung des Gehirns bei Sammer © SID

Nach dem WM-Desaster fordert der Europameister von 1996 den Deutschen Fußball-Bund (DFB) dazu auf, eine Expertenrunde zusammenzustellen, die die Probleme angeht. Der 50-Jährige könne sich unter anderem Bundestrainer Joachim Löw, Horst Hrubesch, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann in so einer Runde vorstellen. "Die Fachleute sollten anfangen, die Dinge in die richtige Richtung zu lenken", sagte Sammer, der ebenfalls zur Verfügung stehen würde: "Wenn jemand von mir etwas hören möchte, kann er das gerne haben."

In den Spitzen der nationalen Fußballverbände vermisst Sammer Persönlichkeiten. "Welche sportliche Kompetenz gibt es in den Führungsgremien bei DFB und DFL?", fragte er. Der Sport müsse über allem stehen, wichtiger sein als Vermarktung und Merchandising, so Sammer.