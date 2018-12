Sampaoli unterschreibt für zwei Jahre beim FC Santos

São Paulo (SID) - Der bei der WM vorzeitig mit Argentinien gescheiterte Jorge Sampaoli ist am Montag offiziell vom brasilianischen Fußball-Traditionsklub FC Santos als neuer Coach für die kommenden beiden Spielzeiten verkündet worden. Der 58-Jährige, der dem aufgrund einer Herzoperation zurückgetretenen Cuca nachfolgt, war am Sonntag zu abschließenden Verhandlungen in Brasilien eingetroffen, nachdem ihm der Herzensklub von Fußball-Legende Pele bereits am Donnerstag als neuen Mann auf der Trainerbank angekündigt hatte.

Sampaoli darf vorerst im Amt bleiben © SID

Sampaoli ließ sich aber Zeit mit seiner Unterschrift, weil er seinen in den USA weilenden Anwalt dabei haben wollte. Laut UOL Esporte soll das Monatsgehalt bei umgerechnet knapp 150.000 Euro liegen, womit er einer der Topverdiener der Liga wäre. Als erste Maßnahme erließ er einen vorläufigen Transferstopp, um die Wechselwilligen wie den früheren Wolfsburger Bruno Henrique in Augenschein zu nehmen.

Sampaoli war bei der WM in Russland mit Argentinien im Achtelfinale am späteren Weltmeister Frankreich (3:4) gescheitert, anschließend entlassen worden und seitdem vertragslos. Santos schloss die Saison 2018 als Tabellenzehnter ab und verpasste damit die lukrative Copa Libertadores.