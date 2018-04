San Antonio Spurs: Parker und Gasol machen weiter, Ginobili unsicher

Oakland (SID) - Die NBA-Altstars Tony Parker (35) und Pau Gasol (37) werden ihre Karriere nach dem Aus der San Antonio Spurs in den Play-offs der Basketball-Profiliga fortsetzen. Manu Ginobili (40) zögert dagegen noch.

Tony Parker (l.) macht weiter, Manu Ginobili zögert noch © SID

"Jeder weiß, dass ich gerne hier bleiben würde", sagte der Franzose Parker nach dem 91:99 bei Meister Golden State Warriors, das in der ersten best-of-seven-Runde zum entscheidenden 1:4 führte. Der Point Guard ist im Sommer erstmals seit seinem Wechsel nach Nordamerika (2001) vertragslos, Parker hat in der NBA ausschließlich für die Spurs gespielt.

Gasol ist noch bis 2020 an die Spurs gebunden und denkt nicht an einen Abschied. "Ich habe noch viel Sprit im Tank. Ich will mindestens, drei, vier weitere Jahre spielen", sagte der Spanier US-Medien, "ich will aber nicht zu weit in die Zukunft schauen."

Der Argentinier Ginobili hat einen Vertrag für die kommende Saison, will jedoch erst im Juni entscheiden, ob es für ihn weitergeht. Der Olympiasieger von Athen 2004 hat mit den Spurs an der Seite von Parker vier Titel geholt (2003, 2005, 2007, 2014).