Sandhausen findet neuen Hauptsponsor

Sandhausen (SID) - Der SV Sandhausen geht mit einem neuen Hauptsponsor in seine neunte Zweitliga-Saison in Serie. Der Nahrungsmittelhersteller Layenberger wird künftig mit seiner Fitnessmarke Gymper das SVS-Trikot zieren. Die Partnerschaft sei langfristig angelegt, teilte der Verein am Dienstag mit.