Sandhausen holt Regionalliga-Torjäger Behrens

Sandhausen (SID) - Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen verstärkt seine schwache Offensive mit Torjäger Kevin Behrens. Der 27-Jährige kommt zur neuen Spielzeit vom Regionalligisten 1. FC Saarbrücken und unterzeichnete beim SVS einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Sandhausen hat in dieser Saison in bislang 32 Spielen lediglich 35 Treffer erzielt. Die Flaute soll Behrens beenden, der mit 18 Treffern und 17 Vorlagen maßgeblichen Anteil daran besitzt, dass sein Team in der Regionalliga Südwest souveräner Spitzenreiter ist. Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork bezeichnete den Neuzugang als "einen der begehrtesten Spieler der Regionalliga Südwest".