Sandhausen ohne "WM-Star" Gislason

Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss bis auf Weiteres auf seinen "WM-Star" verzichten. Der Isländer Rurik Gislason fällt aufgrund eines Knochenödems "auf unbestimmte Zeit" aus, das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 30-Jährige war während des Turniers in Russland wegen seines Aussehens zum Social-Media-Star aufgestiegen, besonders im sozialen Netzwerk Instagram (#sexyrurik) schnellten seine Followerzahlen in die Höhe.

Knochenödem: Rurik Gislason (li.) fällt vorerst aus © SID

Der Offensivspieler, seit Beginn des Jahres für Sandhausen aktiv, hatte an den ersten beiden Zweitligaspieltagen der jungen Saison in der Startelf gestanden. Für das Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum ist Gislason aber "definitiv keine Option", sagte Kenan Kocak, Trainer des punktlosen Tabellenletzten: "Wir warten jeden Tag auf die Heilungsnachricht."