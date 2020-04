Sandhausen verlängert mit Führungsduo

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen setzt auf Kontinuität in seiner Führungsetage. Wie der Klub am Montag mitteilte, wurden die Verträge mit Geschäftsführer Volker Piegsa und dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca verlängert. Über die Vertragslaufzeit machten die Kurpfälzer keine Angaben. Piegsa war im August 2017 zum SV Sandhausen gekommen, seit März 2019 ist er alleiniger Geschäftsführer am Hardtwald. Kabaca rückte ab März 2019 vom Teammanager zum Sportlichen Leiter auf.