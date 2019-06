Sandplatzkönig Nadal gewinnt zum zwölften Mal die French Open

Paris (SID) - Rafael Nadal hat zum zwölften Mal die French Open in Paris gewonnen. Der "König von Roland Garros" setzte sich im Finale wie im vergangenen Jahr gegen den Österreicher Dominic Thiem durch. Nadal gewann nach 3:01 Stunden 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 und holte sich seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Titel. Damit verkürzte er in der ewigen Bestenliste den Abstand zu Spitzenreiter Roger Federer (20), den Schweizer hatte er im Halbfinale bezwungen.

Rafael Nadal holt in Paris seinen zwölften Titel © SID

Der Spanier gewann am Sonntagnachmittag in seinem zwölften Finale bei den French Open zum zwölften Mal den Titel, häufiger ist dergleichen noch keiner Spielerin und keinem Spieler bei einem Grand Slam gelungen. Bislang teilte sich Nadal diesen Rekord mit der Australierin Margaret Court: Sie war elfmal bei den Australian Open in Melbourne erfolgreich gewesen.