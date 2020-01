Sane trainiert bei ManCity wieder voll mit

Köln (SID) - Der von Bayern München umworbene Fußball-Nationalspieler Leroy Sane (24) hat fast sechs Monate nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining des englischen Meisters Manchester City bestritten. Dies teilten die Skyblues am Dienstag mit. Ob der Ex-Schalker bereits für einen Einsatz im Halbfinal-Rückspiel des Ligapokals am Mittwoch gegen den Stadt- und Erzrivalen Manchester United infrage kommt, blieb zunächst offen.

Pep Guardiola über Sane: "Wir wollen, dass er bleibt" © SID

Sane hatte sich die schwere Verletzung Anfang August im Community Shield gegen den FC Liverpool zugezogen. Der FC Bayern legte seine intensiven Transferbemühungen daraufhin auf Eis. Im Anschluss war allerdings immer wieder über einen Winterwechsel des Flügelspielers zu den Bayern spekuliert worden.

Karl-Heinz-Rummenigge erklärte am Dienstag in der tz zum Thema Sane nebulös: "Sollten wir grundsätzlich noch Interesse haben, was ich nicht ausschließe, werden wir zuerst mit dem Klub sprechen, um eine freundschaftliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen." Der Außenstürmer gilt als wichtigstes Transferziel des deutschen Rekordmeisters für den kommenden Sommer. Sanes Vertrag in Manchester läuft noch bis 2021.