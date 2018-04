Sane trifft für Manchester City - Arsenal verliert bei ManUnited

London (SID) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sane spielt beim neuen englischen Meister Manchester City bereits in WM-Form. Der Linksaußen erzielte beim 4:1 (2:0) bei West Ham United am Sonntag sein zehntes Saisontor und ist damit der erste Spieler in der Premier-League-Geschichte des Vereins mit zweistelligen Saisonwerten bei Toren und Assists (12). Eine Niederlage kassierte Europa-League-Halbfinalist FC Arsenal, der mit einer verjüngten B-Elf bei Manchester United 1:2 (0:1) verlor.

Leroy Sane schoss Manchester City früh in Führung © SID

Pablo Zabaleta (27., Eigentor), Gabriel Jesus (53.) und Fernandinho (63.) erzielten die weiteren Treffer für ManCity. Der Tabellenführer ist der Konkurrenz längst meilenweit enteilt. Der Stadtrivale ManUnited und der Champions-League-Halbfinalist FC Liverpool sind jeweils gut 20 Punkte entfernt. West Ham kämpft noch gegen den Abstieg.

Vor dem Rückspiel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) gegen Atletico Madrid schonte der scheidende Arsenal-Teammanager Arsene Wenger einige Leistungsträger, darunter die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi. Beide standen drei Tage nach dem 1:1 gegen Madrid nicht im Kader. Für den zweitplatzierten Rekordmeister (75 Punkte) traf Paul Pogba (16.). Henrich Mchitarjan glich gegen seinen Ex-Klub für die Gunners (58.) aus, doch in der Nachspielzeit gelang Marouane Fellaini (90.+2) noch der Siegtreffer für United. Arsenal liegt dennoch auf Kurs Europa League.