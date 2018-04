Sane trifft für Manchester City

London (SID) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sane spielt beim neuen englischen Meister Manchester City bereits in WM-Form. Der Linksaußen erzielte beim 4:1 (2:0) bei West Ham United am Sonntag sein zehntes Saisontor und ist damit der erste Spieler in der Premier-League-Geschichte des Vereins mit zweistelligen Saisonwerten bei Toren und Assists (12). Pablo Zabaleta (27., Eigentor), Gabriel Jesus (53.) und Fernandinho (63.) trafen außerdem für ManCity.

Leroy Sane schoss Manchester City früh in Führung © SID

Der Tabellenführer ist der Konkurrenz längst meilenweit enteilt. Der Stadtrivale Manchester United und der Champions-League-Halbfinalist FC Liverpool sind jeweils gut 20 Punkte entfernt. West Ham kämpft noch gegen den Abstieg.