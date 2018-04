Savchenko und Massot treten bei Holiday on Ice an - weitere Wettkampfkarriere offen

Hamburg (SID) - Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot legen eine Wettkampfpause ein und treten in der kommenden Saison bei der Eiskunstlaufshow Holiday on Ice an. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Das Paar läuft nun auch auf der Showbühne auf © SID

"Wir sind gespannt darauf, jetzt für Holiday on Ice die Showbühne zu betreten, die sportliche Höchstleistung und Eiskunstlauf zu einzigartigem Entertainment vereint", wurden Savchenko (34) und Massot (29) in einer Erklärung zitiert. Ob das Engagement gleichbedeutend ist mit dem Ende ihrer Wettkampfkarriere, ließen die gebürtige Ukrainerin und der eingebürgerte Franzose, die Ende März in Mailand auch den WM-Titel gewannen, offen.

An der lukrativen Show-Serie nahmen in der Vergangenheit unter anderen schon die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt und die Paarlauf-Idole Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler teil.

In 14 deutschen Städten werden Savchenko und Massot mit jeweils zwei Paarperformances sowie im Showfinale auftreten. Holiday on Ice tourt vom 29. November bis zum 3. März 2019 durch 25 deutsche Städte sowie die österreichische Hauptstadt Wien. Die Showtermine mit Savchenko und Massot werden in Kürze bekannt gegeben.