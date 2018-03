Schach: Caruana gewinnt Kandidatenturnier und fordert Weltmeister Carlsen

Berlin (SID) - Fabiano Caruana hat das Kandidatenturnier zur Schach-WM in Berlin gewonnen. In der letzten Runde siegte der Amerikaner Alexander Grischuk (Russland) und sicherte sich mit 9,0 Punkten aus 14 Partien den ersten Platz. Im November wird Caruana gegen den amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) um den Titel kämpfen.

Fabiano Caruana gewinnt Kandidatenturnier in Berlin © SID

Für den 25 Jahre alten Caruana ist der Sieg beim Kandidatenturnier der größte Erfolg seiner Karriere. Der für die USA startende Großmeister mit italienischen Wurzeln verbesserte sich durch seinen Erfolg in Berlin auf Platz drei der Weltrangliste.

Nach Robert James "Bobby" Fischer im Jahr 1972 ist er der erste Amerikaner, der um die WM-Krone kämpfen darf. In der Bilanz zwischen Carlsen und Caruana liegt der Norweger nur leicht vorne.

In die letzte Runde ging Caruana in Berlin mit einem halben Punkt Vorsprung auf Sergey Karjakin (Russland) und Shakhriyar Mamedyarov (Aserbaidschan). In der letzten Partie hätte schon ein Remis für Caruana zum Turniersieg gereicht. Shakhriyar Mamedyarov belegte mit 8,0 Punkten den zweiten Platz. Sergej Karjakin landete mit ebenfalls 8,0 Punkten auf Platz drei.

Ding Liren aus China belegte mit 7,5 Punkten und als einziger Spieler im Turnier ohne Niederlage, aber mit nur einem Sieg, Platz vier. Das Kellerduell am letzten Tag zwischen Levon Aronian (Armenien) und Wesley So (USA) endete nach nur 17 Zügen remis. So landete mit 6,0 Punkten auf Platz sieben, während der vor dem Turnier als großer Favorit gehandelte Aronian seine Nerven nie in den Griff bekam und sang- und klanglos mit 4,5 Punkten den letzten Platz belegte.