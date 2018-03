Schach: Mamedjarow setzt erstes Ausrufezeichen beim Kandidatenturnier

Berlin (SID) - Mitfavorit Schachrijar Mamedjarow hat beim Kandidatenturnier zur Schach-WM ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der 32-Jährige aus Aserbaidschan und aktuell Zweiter der Schach-Welt bezwang im Kühlhaus Berlin zum Auftakt mit den schwarzen Steinen den Russen Sergej Karjakin, letzter Herausforderer des norwegischen Weltmeisters Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen wartet auf seinen Gegner © SID

Der ebenfalls mitfavorisierte Weltpokalsieger Lewon Aronjan (Armenien) kam mit den weißen Steinen nicht über ein Remis gegen den Chinesen Ding Liren hinaus. US-Hoffnung Fabiano Caruana besiegte seinen Landsmann Wesley So, der zuletzt wiedererstarkte Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik im russischen Duell Alexander Grischuk. Caruana und Kramnik führten zu Beginn die weißen Steine.

Jeweils zweimal spielen die Anwärter in den kommenden Wochen im Kühlhaus Kreuzberg gegeneinander. Einmal führen sie dabei die schwarzen, einmal die weißen Steine, was durch das Recht der Eröffnung einem Aufschlagsspiel im Tennis gleichkommt. Am Ende ergibt sich dadurch eine Tabelle, die nach teilweise komplexen Regeln Carlsens nächsten Herausforderer ausweist.