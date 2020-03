Schadalow holt kurz vor Abbruch erstes Olympia-Ticket

Berlin (SID) - Hamsat Schadalow hat sich kurz vor dem Abbruch des europäischen Qualifikationsturniers in London als erster deutscher Amateurboxer das Olympia-Ticket für Tokio gesichert. Der Berliner zog mit einem 5:0-Sieg gegen den Iren Kurt Walker ins Viertelfinale des Federgewichts (bis 57 kg) ein und sicherte sich damit einen Quotenplatz.

Schadalow holt sich das Ticket für Tokio © SID

Die anderen drei deutschen Starter am Montag verpassten die Qualifikation für die Sommerspiele dagegen. Paul Wall (Berlin) im Weltergewicht (bis 69 kg), Silvio Schierle (Frankfurt/Oder) im Mittelgewicht (bis 75 kg) und Hamza Touba (Ehingen) im Fliegengewicht (bis 52 kg) verloren ihre Achtelfinalkämpfe.

Die Konkurrenz in der britischen Metropole wurde wegen der Corona-Pandemie nach der Session am Montagabend vorzeitig abgebrochen. Dies hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) als Organisator kurz zuvor mitgeteilt.

Der DBV war mit 13 Athleten (8 Männer/5 Frauen) in das Turnier in London gestartet. Bis zum 24. März kämpfen insgesamt 342 Boxerinnen und Boxer aus 43 Nationen um insgesamt 77 Tickets für die Sommerspiele in Tokio.