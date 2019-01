Schalke 04 mehrere Wochen ohne Stambouli und Schöpf

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss mehrere Wochen auf seine Leistungsträger Benjamin Stambouli und Alessandro Schöpf verzichten. Co-Kapitän Stambouli wurde nach seiner Jochbeinfraktur erfolgreich operiert und wird dem Verein rund vier Wochen fehlen, bei Schöpf steht am Mittwoch eine Operation am Außenband des linken Kniegelenks bevor, die ihn für acht bis zehn Wochen außer Gefecht setzen wird. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Schöpf (l.) und Stambouli (r.) verletzten sich in Berlin © SID

Der Franzose Stambouli und der Österreicher Schöpf hatten sich am Freitag in der ersten Halbzeit des Spiels bei Hertha BSC (2:2) verletzt und waren umgehend ausgewechselt worden. Trainer Domenico Tedesco hatte schon unmittelbar nach dem Abpfiff befürchtet, dass die Verletzungen dem Verein "auch in den kommenden Tagen und Wochen wehtun werden".