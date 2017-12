Schalke 04 testet gegen Gent

Gelsenkirchen (SID) - Der Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat das erste Testspiel im Rahmen seiner Rückrundenvorbereitung vereinbart. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco trifft am 7. Januar (14.30 Uhr) in Benidorm auf den belgischen Erstligisten KAA Gent. Das Spiel bildet gleichzeitig den Abschluss des Schalker Trainingslagers in Spanien.

Die Schalker testen in Spanien gegen den KAA Gent © SID

Der Tabellenzweite der Bundesliga nimmt an Neujahr das Training wieder auf, das erste Ligaspiel 2018 bestreitet Schalke am 13. Januar (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenfünften RB Leipzig.