Schalke 04 vorerst ohne Mendyl

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss vorerst ohne Neuzugang Hamza Mendyl auskommen. Wie der Vizemeister am Donnerstagabend mitteilte, zog sich der 21 Jahre alte Außenverteidiger am Mittwoch im DFB-Pokal beim 1. FC Köln (6:5 i.E.) eine Sprunggelenksverletzung zu. Untersuchungen am Freitag sollen Aufschluss über die genaue Ausfallzeit geben.

Mendyl muss eine Zwangspause einlegen © SID

Der Marokkaner war vor der Saison vom OSC Lille nach Gelsenkirchen gewechselt und hatte in den letzten acht Pflichtspielen stets von Beginn an gespielt. Gegen Hannover hätte Mendyl am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Gelbsperre ohnehin nicht zur Verfügung gestanden.