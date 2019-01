Schalke: Berater schließt Fährmann-Wechsel im Winter aus

Gelsenkirchen (SID) - Nach seiner Verbannung auf die Bank wird Kapitän Ralf Fährmann den Fußball-Vizemeister Schalke 04 im Winter nicht verlassen. Sein Berater Stefan Backs schloss im Interview mit Sport1 einen Wechsel des langjährigen Stammtorwarts der Königsblauen in der aktuellen Transferperiode aus.

Ist auf Schalke nur noch die Nummer zwei: Ralf Fährmann © SID

"Solange Ralf noch emotional ist, und das ist er, macht es keinen Sinn, eine Entscheidung in Richtung eines Wechsels zu treffen. Er beschäftigt sich gerade nicht mit einem anderen Verein und auch nicht in den nächsten Wochen", sagte Backs: "Noch will er bei Schalke alles probieren."

Allerdings sei der 30-Jährige, der beim Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg (2:1) überraschend dem U21-Nationaltorwart Alexander Nübel Platz machen musste, "zu jung, um dauerhaft auf der Bank zu sitzen. Er ist gut genug, auf dem Niveau auch in einem anderen Verein zu spielen. Für ihn ist es nur schwierig, weil er mit Leib und Seele Schalker ist. Das macht ihm zu schaffen."

Trainer Domenico Tedesco hatte den Wechsel im Schalker Tor mit einigen Schwächen Fährmanns zum Ende der Hinrunde begründet. Der gebürtige Chemnitzer spielt seit 2003 - mit zweijähriger Unterbrechung - für die Königsblauen. Unumstrittene Nummer eins war er seit November 2013.